Суд оштрафовал не пропустившего скорую помощь челнинца на 4 тысячи рублей

В Набережных Челнах мировой суд привлек к ответственности местного жителя, который не пропустил машину скорой помощи. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Челнинца признали виновным по статье о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи и назначили 4 тысячи рублей штрафа. Судебное решение не вступило в законную силу.

Инцидент произошел во дворе дома 3/3 поселка ГЭС. Мужчина заблокировал проезд автомобилем и отказывался переставить машину.

В карете скорой помощи находился ребенок. Как рассказала его мать, пришлось вызвать другую бригаду, потеряв как минимум час. Жительница города объяснила, что скорая помощь не могла «сдать назад», поскольку из-за снега могла столкнуться с другими автомобилями.

Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы СК РФ по Татарстану проводили доследственную проверку инцидента.

Маргарита Головатенко