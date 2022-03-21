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Суд оштрафовал не пропустившего скорую помощь челнинца на 4 тысячи рублей

13:59, 21.03.2022 2
Суд оштрафовал не пропустившего скорую помощь челнинца на 4 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах мировой суд привлек к ответственности местного жителя, который не пропустил машину скорой помощи. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Челнинца признали виновным по статье о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи и назначили 4 тысячи рублей штрафа. Судебное решение не вступило в законную силу.

Инцидент произошел во дворе дома 3/3 поселка ГЭС. Мужчина заблокировал проезд автомобилем и отказывался переставить машину.

В карете скорой помощи находился ребенок. Как рассказала его мать, пришлось вызвать другую бригаду, потеряв как минимум час. Жительница города объяснила, что скорая помощь не могла «сдать назад», поскольку из-за снега могла столкнуться с другими автомобилями.

Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы СК РФ по Татарстану проводили доследственную проверку инцидента.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:08
    Штраф 4 тысячи не поставит мозги на место. Штраф должен быть 44 тысячи, это уже повернет выключатель у него в мозгах
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  • Анонимно 15:52
    Таким нелюдям заплатить 4 тысячи ничего не стоит . Да и не факт, что оплатит этот штраф. За такое действие, направленное на причинение здоровью человека вреда, должно быть уголовное преследование и штраф в размере 100 тысяч. Вот тогда и другим урок и этому будет неповадно.
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