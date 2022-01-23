В Челнах местный житель отказался убирать свою машину, чтобы пропустить скорую помощь

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах местный житель отказался убирать свой автомобиль, чтобы пропустить скорую помощь, в которой находился ребенок. Как рассказала его мать, пришлось вызвать другую бригаду, потеряв как минимум час.

Жительница города объяснила, что скорая помощь не могла «сдать назад», поскольку из-за снега могла столкнуться с другими автомобилями. Тем временем отец ребенка упрашивал челнинца убрать мешавшую машину, но тот никак не отреагировал на просьбу, передают «Челнинские известия».

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в Казани во время движения загорелся двигательный отсек скорой помощи. Пожар произошел площади 1 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.



Диана Жиленкова