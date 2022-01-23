Следком начал проверку инцидента с не пропустившим скорую помощь челнинцем

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану проводят доследственную проверку инцидента с челнинцем, который отказался пропустить машину скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение об этом выявили во время мониторинга СМИ. В Челнах водитель неправильно припаркованного автомобиля заблокировал проезд скорой, в которой находился ребенок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мужчина отказался освободить проезд, в результате на место пришлось выехать другой машине. Работу медиков задержали на 40 минут.

По словам матери ребенка, скорая помощь не могла «сдать назад», поскольку из-за снега могла столкнуться с другими автомобилями. Отец упрашивал челнинца убрать мешавшую машину, но тот никак не отреагировал на просьбу.

Татьяна Леухина