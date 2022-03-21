Дом Дротоевского в Казани отреставрируют за 218 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дротоевского» по улице Карла Маркса, д. 56/11 выделят 218 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главстрой РТ. Завершить их необходимо до 31 декабря 2022 года.



У здания демонтируют пристрой, усилят фундамент, установят полы и перекрытия, произведут гидроизоляцию стен, а также его оборудуют системами водоснабжения и электропроводки. Кроме того, проводятся работы с деревянными конструкциями во внутренних помещениях — пришлось полностью заменить 30% деревянных несущих конструкций.

Фото: Ринат Назметдинов

Особняк, возведенный в 1837 году по проекту известного архитектора Фомы Петонди, неоднократно перестраивался. После революции он был отдан под коммунальное жилье, и новые квартиранты приспосабливали его под свои нужды — устанавливали перегородки, переделывали интерьеры. В 1995 году указом президента России дом стал памятником федерального значения. В 2002 году он был расселен, но как только здание перестало отапливаться, оно начало разрушаться.

1 февраля председатель Комитета ОКН Татарстана Иван Гущин рассказал, что реставрация дома Дротоевского, ветшавшего в течение 20 лет, обойдется в 200 млн рублей. К концу года в усадьбу переедет Комитет ОКН, а здание бывших конюшен во дворе особняка планирует занять Центр культурного наследия Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин