«Рубин» пока не собирается увольнять Слуцкого

«Рубин» не собирается отправлять в отставку Леонида Слуцкого в ближайшее время и будет готовить команду к ближайшему туру.

«Слуцкий будет готовить «Рубин» к игре с «Химками», — заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, казанская команда потерпела самое крупное поражение в сезоне от ЦСКА (6:1) в 22-м туре Премьер-лиги. Казанцы проиграли шесть из семи последних матчей РПЛ. «Рубин» набрал 25 очков в 22 турах и находится на десятом месте в турнирной таблице.



«Рубин» сыграет с «Химками» у себя дома 1 апреля. Начало встречи в 19.00 по мск.