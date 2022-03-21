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«Рубин» пока не собирается увольнять Слуцкого

12:00, 21.03.2022
«Рубин» пока не собирается увольнять Слуцкого
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» не собирается отправлять в отставку Леонида Слуцкого в ближайшее время и будет готовить команду к ближайшему туру.

«Слуцкий будет готовить «Рубин» к игре с «Химками»,заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, казанская команда потерпела самое крупное поражение в сезоне от ЦСКА (6:1) в 22-м туре Премьер-лиги. Казанцы проиграли шесть из семи последних матчей РПЛ. «Рубин» набрал 25 очков в 22 турах и находится на десятом месте в турнирной таблице.

«Рубин» сыграет с «Химками» у себя дома 1 апреля. Начало встречи в 19.00 по мск.

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