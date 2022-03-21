В Татарстане СК проверит обстоятельства смерти осужденного от удара током

Смертельный разряд тока получил накануне в свияжской колонии №5 УФСИН по РТ 31-летний осужденный за наркотики. Как сообщают источники «Реального времени», он был трудоустроен электриком и в момент ЧП находился на рабочем месте.



Материалы прокуратуры по данному факту направлены в Зеленодольский отдел Следкома по РТ, сотрудниками которого начата доследственная проверка.

В телеграм-каналах появилось сообщение со ссылкой на персонал колонии, что погибший пытался устранить проблемы с проводкой в литейном цехе режимного учреждения, но к работе его допустили с нарушениями техники безопасности, в частности — без средств индивидуальной защиты.

В УФСИН по РТ информацию мессенджера опровергают. По официальной версии, и допуски, и опыт, и образование у погибшего были, однако работу на опасном участке в тот вечер ему не поручали.

В августе 2021-го Следком возбудил уголовное дело по факту другого ЧП в свияжской колонии — трое осужденных отравились аммиачными газами при очистке канализационного коллектора.