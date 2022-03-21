«Проник самовольно»: в УФСИН по РТ прокомментировали смерть осужденного от удара током

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

Несчастным случаем назвали в УФСИН по РТ гибель осужденного в свияжской колонии №5. Погибший был опытным электриком, однако на момент ЧП никаких запланированных работ на подстанции колонии не проводилось: «К токоведущим частям он проник самовольно», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



По данным пенитенциарного ведомства, указанный осужденный был трудоустроен электромонтером, имел стаж работы по этой специальности более 6 лет, допуск к электромонтажным работам и удостоверение электромонтажника. 20 марта 2022 года он дежурил на участке электроподстанции и получил удар током.

«В учреждение была немедленно вызвана бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия результата не принесли. Смерть констатировал дежурный фельдшер учреждения», — отмечают в УФСИН.

По факту ЧП в ведомстве назначена служебная проверка.

Доследственную проверку проводит и Зеленодольский отдел Следкома по РТ.