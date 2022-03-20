Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, 21 марта. Жителей республики призывают соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость.

По прогнозу синоптиков, утром и днем завтра будет сильный северо-западный ветер порывами 15—18 м/с, а в Казани — до 16 м/с. На территории республики прогнозируется кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 км, в столице Татарстана ее не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными, передает «НТР-24».

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в Татарстане все же установятся плюсовые температуры. Однако ночью будет холодать.

Татьяна Леухина