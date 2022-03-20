Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре в понедельник

Утром и днем в понедельник, 21 марта, в Татарстане и Казани ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.



На территории республики будет сильный северо-западный ветер порывами 15—18 м/с, а в Казани — до 16 м/с.

Возможна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 км. В Казани ее не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане в начале следующей недели в дневное время установятся плюсовые температуры. Однако по ночам все еще ожидаются небольшие морозы. Так, в понедельник, 21 марта, днем потеплеет до +4 градусов.

Маргарита Головатенко