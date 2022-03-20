В начале следующей недели в Татарстане установится плюсовая температура

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане в начале следующей недели в дневное время установятся плюсовые температуры. Однако по ночам все еще ожидаются небольшие морозы.

Уже в понедельник, 21 марта, днем потеплеет до +4 градусов. Во вторник, 22 марта, в республике ожидается от +1 до +6 градусов. На среду, 23 марта, прогнозируется от +2 до +7 градусов. В целом в Татарстане в начале следующей недели установится облачная погода.

В ночь на 21 марта в Татарстане температуры опустятся до 0..-5 градусов, в ночь на 22 марта похолодает до -5..-10 градусов, предупреждают в Гидрометцентре РТ. В ночь на 23 марта ожидается 0..-5˚С, а при прояснениях до -9.

Фото: Максим Платонов (архив)

Завтра в Татарстане утром и днем ожидается сильный ветер порывами до 15—18 м/с. Прогнозируется небольшой снег, в том числе мокрый.

Во вторник и среду существенных осадков в республике не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. На 22 марта синоптики прогнозируют западный, северо-западный умеренный ветер, на 23 марта — юго-западный, западный умеренный.



Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказывал, что в первой половине марта средняя температура составила -8,2 градуса при норме в -5 градусов. Погода носила антициклональный характер, что не способствовало выпадению осадков. К 15 марта выпало лишь 0,6 мм осадков, тогда как многолетняя мартовская норма составляет 38 мм.



Татьяна Демина