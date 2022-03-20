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Глава Следкома России поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей ДНР

07:42, 20.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава Следкома России поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей ДНР
Фото: kremlin.ru

Следственный комитет России расследует новые факты преступлений украинских националистов в отношении мирного населения в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В частности, накануне украинские войска обстреляли такие населенные пункты, как Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное и Кировский район Донецка.

Фото: realnoevremya.ru

Бастрыкин поручил установить всех причастных к преступным действиям лиц для последующего привлечения их к установленной законом ответственности, передает «РИА Новости».

Накануне Следком возбудил два новых уголовных дела по фактам массированных обстрелов украинскими националистами территорий Донбасса. Например, были произведены обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске, Стаханове, Сватове и Кировске.

Диана Жиленкова
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