Глава Следкома России поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей ДНР
Следственный комитет России расследует новые факты преступлений украинских националистов в отношении мирного населения в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
В частности, накануне украинские войска обстреляли такие населенные пункты, как Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное и Кировский район Донецка.
Бастрыкин поручил установить всех причастных к преступным действиям лиц для последующего привлечения их к установленной законом ответственности, передает «РИА Новости».
Накануне Следком возбудил два новых уголовных дела по фактам массированных обстрелов украинскими националистами территорий Донбасса. Например, были произведены обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске, Стаханове, Сватове и Кировске.
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