Бастрыкин поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР и минирование химзавода в Сумах

Следственный комитет России расследует обстоятельства обстрелов школы в Луганской народной республике (ЛНР) и минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Так, в ходе эвакуации людей в школе №2 в Рубежном Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из тяжелой артиллерии. Обстрел местные жители переждали в подвале учебного заведения, после чего их вывезли в пункт приема беженцев в Старобельске. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Следком.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов в отношении мирного населения в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Следкома, были обстреляны такие населенные пункты, как Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное, и Кировский район Донецка.

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Диана Жиленкова