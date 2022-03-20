Жителям Донбасса и Украины доставили еще 250 тонн гуманитарного груза из России

МЧС России доставило жителям Донбасса и Украины очередную партию гуманитарного груза. Они получили продукты питания и предметы первой необходимости общим объемом примерно 250 тонн.

Груз в населенные пункты Донбасса и Украины доставили на 24 грузовых машинах, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сегодня в Донецкую народную республику доставили гуманитарную помощь из Башкирии. Ее жителям ДНР передал сам глава РБ Радий Хабиров. В состав гуманитарного груза вошли товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое.



Татарстан также направил несколько колонн с гуманитарной помощью жителям Донбасса. По последним данным Минобороны РФ, российские военные доставили в Херсон и близлежащие населенные пункты свыше 75 тонн гуманитарной помощи.



Татьяна Демина