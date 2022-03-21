На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в Татарстане направят более 103 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в Татарстане направят 103,4 миллиона рублей. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета.

Работы запланированы в Набережных Челнах, Мамадыше и шести районах Татарстана. Завершить их требуется до 1 декабря 2022 года.

Так, в Набережных Челнах сети водоснабжения построят в микрорайонах 66, 68 и 68а. На них предусмотрено 17,2 миллиона рублей. В Мамадыше запланировано строительство сетей водоснабжения по ул. Ленина. На этот объект направят 8,7 миллиона рублей.

Строительство сетей водоснабжения в селе Бишево Апастовского района РТ обойдется республиканскому бюджету в 19,25 миллиона рублей, а реконструкция водопроводных сетей в селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района — в 9,5 миллиона рублей.

На строительство водопроводных сетей в селах Старое Шаймурзино и Чувашское Шаймурзино в Менделевском районе выделяется 8,7 миллиона рублей. В селах Убей, Малый Убей, Новый Убей, Старый Убей и Татарский Убей эти работы оценили в 19,4 миллиона рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: realnoevremya.ru

Реконструкция сетей водоснабжения от села Нижний Наратбаш до Буинска потребует 7,1 миллиона рублей. Кроме того, в Буинском районе намерены построить сети водоснабжения в селе Ивашевка. На эти цели из бюджета Татарстана предусмотрели 1,3 миллиона рублей.

На строительство сетей водоснабжения в пгт. Камское Устье по ул. Аблиева и по ул. Победы направят 5,73 миллиона рублей. Также в Камско-Устьинском районе РТ построят водопровода от родника до деревни Балчиклы. На это республика выделяет 6,5 миллиона рублей.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов решил увеличить на 2022 год объем финансирования мероприятий, направленных на обеспечение качественным водоснабжением населенных пунктов, до 1,3 млрд рублей. Ранее объем составлял 650 миллионов.





Татьяна Демина