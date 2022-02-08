В 2022 году в Татарстане увеличат финансирование на обеспечение водоснабжением до 1,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить на 2022 год объем финансирования мероприятий, направленных на обеспечение качественным водоснабжением населенных пунктов, до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщалось на итоговой коллегии Минстроя республики.

Ранее объем составлял 650 млн рублей. В республике на сегодняшний день действуют 79 систем водоотведения, на 18 из них в этом году продолжатся работы по модернизации. На эти цели из бюджета РТ направлено около 500 млн рублей.

Самым масштабным из проектов жилищно-коммунального хозяйства является реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани производительностью 650 тысяч куб. метров в сутки. Работы по нему планируют завершить в 2024 году. Реконструкция реализуется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Фото: Олег Тихонов (архив)

В конце декабря 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание правкомиссии о региональном развитии. В рамках него была рассмотрена заявка Татарстана на получение займа из Фонда ЖКХ. В результате республике одобрили заем суммой 12,3 млрд рублей на строительство канализационных систем и систем водоснабжения.



Дарья Акимова