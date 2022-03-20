Ростуризм: из-за санкций США вывозной рейс Azur Air из Египта отменен

Фото: Максим Платонов (архив)

Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта отменен. Причиной стали санкции США против авиаотрасли. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в настоящее время сотрудники Росавиации вместе с египетскими авиационными властями работают над тем, чтобы рейс в скором времени вылетел. Догузова отметила, что туристам следует поддерживать связь с туроператором.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас туроператоры за собственные средства продлевают путешественникам проживание. Туристы, которым не удалось вернуться домой в назначенный срок, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым.

— Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой, — приводит слова Догузовой «РИА Новости».

Вчера в Минтрансе рассказали, что каждую неделю зарубежные авиакомпании тратят свыше $37,5 млн на облет воздушного пространства России. Ограничительные меры влекут за собой рост стоимости билетов и перевозки грузов. Также увеличивается время полета, что также влияет на себестоимость перевозки, поскольку возрастает объем расходуемого топлива.

Диана Жиленкова