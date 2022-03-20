Ростуризм: из-за санкций США вывозной рейс Azur Air из Египта отменен
Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта отменен. Причиной стали санкции США против авиаотрасли. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, в настоящее время сотрудники Росавиации вместе с египетскими авиационными властями работают над тем, чтобы рейс в скором времени вылетел. Догузова отметила, что туристам следует поддерживать связь с туроператором.
Сейчас туроператоры за собственные средства продлевают путешественникам проживание. Туристы, которым не удалось вернуться домой в назначенный срок, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым.
— Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой, — приводит слова Догузовой «РИА Новости».
Вчера в Минтрансе рассказали, что каждую неделю зарубежные авиакомпании тратят свыше $37,5 млн на облет воздушного пространства России. Ограничительные меры влекут за собой рост стоимости билетов и перевозки грузов. Также увеличивается время полета, что также влияет на себестоимость перевозки, поскольку возрастает объем расходуемого топлива.
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