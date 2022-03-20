Власти Австралии запретили экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию

Власти Австралии установили запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн.

По ее словам, данная мера предпринята в целях ограничения возможностей российских предприятий, которые занимаются производством алюминия — важнейшего экспортного продукта России.

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Также глава МИД Австралии отметила, что ограничительные меры негативным образом повлияют на российские отрасли автомобилестроения и производства вооружений, а также окажут воздействие на аэрокосмическую, машиностроительную и строительную сферы экономики РФ, сообщает ТАСС.

В начале недели австралийское правительство ввело санкции против 33 российских бизнесменов и ближайших членов их семей. Так, в санкционный список попали владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и другие.



Диана Жиленкова