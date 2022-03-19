Лавров заявил, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом

Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона остается открытой для сотрудничества со всеми странами, в том числе и с западными.

— Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: wikipedia.org

Ранее в интервью телеканалу RT Лавров заявил, что страна выдержит санкционное давление Запада, но больше не сможет рассчитывать на европейских партнеров. «Мы не закрываем дверь перед Западом, это они закрывают дверь перед нами», — сказал глава российского МИДа.



Татьяна Леухина