В Татарстане насчитывается 10 тысяч официально зарегистрированных безработных

В Татарстане на 16 марта насчитываются 10 044 официально зарегистрированных безработных гражданина, что составляет 0,49% от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Отмечается, что 760 человек ранее осуществляли трудовую деятельность. 36 человек лишились работы в связи с ликвидацией организации и сокращением работников. На сегодняшний день число безработных в республике стало на 116 человек меньше, чем за прошлую отчетную дату.

За неделю работодатели предложили 2 200 вакансий. Всего в Татарстане остаются свободными 42 708 рабочих мест, а коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,24 чел. на одну вакансию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера стало известно, что в Казани планируют создать центр специального кадрового переобучения, где будут обучать новым специальностям, перенаправляя специалистов с одних предприятий на другие. Директор Центра занятости населения Тимур Муллин заявил, что сейчас на рынке труда критического роста безработицы нет. Доля безработных, уволившихся по собственному желанию, составляет 70%, уволенных в связи с высвобождением — 7%. На 10 марта число безработных составило 3 885 человек, что составило 0,6% от численности рабочей силы.

Максим Кокунин