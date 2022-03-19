Президент Татарстана о сельхозярмарках: они играют хорошую стабилизирующую роль

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В нынешних условиях необходимо обеспечить наличие основных продуктов питания. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

— Мы должны не только словами, но и действиями продемонстрировать, что никакого беспокойства в вопросах обеспечения продовольственными товарами нет, — пояснил президент РТ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По его словам, республиканский агропромышленный комплекс располагает достаточными возможностями для удовлетворения потребностей собственного рынка и выделения ресурсов для других регионов.

— В других городах надо обратить внимание на то, чтобы так же, как и в Казани, ярмарки проходили достойно, — заявил Рустам Минниханов. — Мы понимаем, насколько это нужно и важно.

Напомним, сегодня в РТ возобновилось проведение традиционных весенних сельскохозяйственных ярмарок. По словам Минниханова, они играют хорошую стабилизирующую роль, сообщает пресс-служба президента республики.

На прошлой неделе Кабмин РТ распорядился провести сельскохозяйственные ярмарки в республике с 19 марта по 23 апреля для сдерживания роста цен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Торговля будет осуществляться каждую неделю по субботам.

Диана Жиленкова