Вирусолог Тимаков: повторный всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти осенью

Фото: Максим Платонов (архив)

В России повторный всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти осенью. С таким мнением выступил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от мутаций инфекции. Они непредсказуемы и не зависят от сезонов. Специалист отметил, что летом ситуация будет стабильная, поскольку в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также Тимаков рекомендовал ревакцинироваться тем, кто не переболел штаммом «омикрон».

— Если болели, то можно вакцинироваться до наступления жаркого периода, чтобы нормально переносить вакцину — в конце весны, в начале лета, — приводит слова эксперта ТАСС.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что пандемия коронавируса еще далека от завершения. По ее словам, человечество находится только на середине пути. Харрис отметила, что в мире на этой текущей неделе был зафиксирован рост заболеваемости.



Диана Жиленкова