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Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания поддержки России

22:37, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания поддержки России
Фото: commons.wikimedia.org

Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях оказания материальной поддержки России. Также американский лидер сообщил, что выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

Как уточнили в Белом доме, Байден не обращался к Си Цзиньпину с запросами касаемо ситуации вокруг украинского государства. В частности, президент США излагал свою оценку происходящего.

Фото: ru.wikipedia.org

— Мы считаем, что Китай будет принимать свои собственные решения, — цитирует заявление Белого дома ТАСС.

Как заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, американская сторона рассчитывает, что Китай может необходимым образом повлиять на Россию в связи с событиями на Украине. По его словам, в то же время КНР, вероятно, движется «в противоположном направлении», не осуждая спецоперацию РФ.

Диана Жиленкова
Общество

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