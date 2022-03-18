Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания поддержки России

Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях оказания материальной поддержки России. Также американский лидер сообщил, что выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

Как уточнили в Белом доме, Байден не обращался к Си Цзиньпину с запросами касаемо ситуации вокруг украинского государства. В частности, президент США излагал свою оценку происходящего.

Фото: ru.wikipedia.org

— Мы считаем, что Китай будет принимать свои собственные решения, — цитирует заявление Белого дома ТАСС.

Как заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, американская сторона рассчитывает, что Китай может необходимым образом повлиять на Россию в связи с событиями на Украине. По его словам, в то же время КНР, вероятно, движется «в противоположном направлении», не осуждая спецоперацию РФ.

Диана Жиленкова