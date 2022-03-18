Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК аммиака и формальдегида

Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака и формальдегида. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

Например, превышение ПДК обоих веществ зарегистрировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Концентрация аммиака составила 0,27 мг/кубометр при норме 0,2 мг/кубометр. Концентрация формальдегида составила 0,056 мг/кубометр при норме 0,05 мг/кубометр.



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Превышение ПДК формальдегида также зафиксировал пункт наблюдения, который находится на улице Степана Халтурина. Показатель составил 0,06 мг/кубометр. Наблюдения проводились в период с 13:00 17 марта до 07:00 18 марта.

Накануне сообщалось, что в городе превышение ПДК аммиака обнаружил пункт наблюдения, расположенный на улице Мартына Межлаука. Концентрация вещества составила 0,37 мг/кубометр.

В столице РТ установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Более подробно — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова