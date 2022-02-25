Главы правительств ЕАЭС выработают совместные меры для преодоления санкций

Сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета было принято решение о создании совместной рабочей группы для выработки мер, направленных на преодоление санкций. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

В состав рабочей группы войдут: главы экономических ведомств, главы финансовых регуляторов стран-участниц, координацией работы займется Евразийская экономическая комиссия.

Среди основных задач выделяются: минимизирование влияния ограничений на экономику и сохранение устойчивости финансовой системы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все партнеры по «пятерке» считают важным обеспечить стабильную ситуацию на евразийском пространстве и решительно настроены работать над преодолением санкций.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны ЕС договорились о внесении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в санкционный список. При этом не будет вводиться запрет на их поездки. Европейский союз заморозит их банковские счета. Запрет на въезд вводиться не будет, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Также саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Он будет болезненным и для Евросоюза, заметил Нехаммер. Финансовые ограничительные меры затронут около 70% банков России. Пакет санкций коснется транспортной, авиационной, космической промышленности, кораблестроения России.



Максим Кокунин