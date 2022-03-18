В челнинском исполкоме объяснили, с чем связан резкий рост пени по квартплате

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев рассказал, с чем связан резкий рост пени по долгу за квартплату. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По его словам, это произошло из-за повышения Центробанком России ключевой ставки до 20%. Соответственно, стала больше оплата. Горожане, имеющие задолженность перед управляющими компаниями за жилье, уже получили измененные платежки с новыми расчетами. Однако УК контролируют работу по начислению больших сумм и готовы индивидуально проработать с каждым данный вопрос. Для этого следует обратиться в компанию по месту жительства.

Также Зуев отметил, что пени можно отменить при обращении с личным заявлением в УК. Он напомнил, что эта часть платежа рассчитывается ежедневно и на ее начисление влияет длительная просрочка и сумма долга.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале мэр Челнов Наиль Магдеев поручил разобраться с начислениями жителям города за жилищно-коммунальные услуги в январе. Он добавил, что при наличии нарушений нужно принести извинения перед гражданами. До этого челнинцы пожаловались на большие суммы в платежках.

Дарья Акимова