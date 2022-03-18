Почти 70% казанцев поддерживают отмену масочного режима

67% жителей Казани поддерживают отмену масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса. Таковы данные исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

При этом 15% казанцев выступают против его отмены, 18% затруднились с однозначным ответом. Также 51% жителей города не собираются носить маски после их отмены в регионе, 12% продолжат делать это, 18% будут надевать их только в некоторых общественных местах, 19% затруднились ответить.

Кроме того, 72% жителей городов-миллионников одобряют отмену масочного режима в Екатеринбурге, Волгограде и Омске, 68% — в Красноярске. В целом, среди россиян за такое решение выступили 68%.

Фото: realnoevremya.ru

Масочный режим был отменен уже в ряде регионов России. В частности, это сделали в Москве, Подмосковье, Тамбовской области, Кузбассе.

Дарья Акимова