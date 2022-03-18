В Белом доме анонсировали разговор Байдена и Си Цзиньпина

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина начнется в 16.00 мск в пятницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.



Следующее мероприятие в графике Байдена забронировано на 18.00 мск. В 11.00 местного времени (18.00 мск) Байден проведет регулярный брифинг с командой нацбезопасности, сказано в сообщении.

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В США рассчитывают, что Китай может необходимым образом повлиять на Россию в связи с событиями на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американский лидер намерен дать ясно понять — китайская сторона понесет ответственность за поддержку «российской агрессии».

Маргарита Головатенко