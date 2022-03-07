Новая Зеландия вводит санкции против 100 россиян — в их числе Путин, Мишустин, Лавров и Шойгу
Новая Зеландия вводит санкции против 100 жителей России. Согласно заявлению местного МИД, речь идет о запрете на въезд в страну для лиц, которые связаны со спецоперацией РФ на Украине.
Под ограничения попали в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
Несколько дней назад Путин поручил правительству подготовить перечень стран, которые ввели санкции против России, компаний, организаций и физлиц, находящихся в ней. Напомним, против президента РФ также ввели санкции США, Евросоюз, Япония, Австралия.
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