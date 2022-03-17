Путин поручил стимулировать закупки российских товаров для детей

В России примут дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии товаров для детей. Например, необходимо стимулировать закупки российских товаров для данной возрастной группы за счет бюджетных средств. Такое поручение дал глава РФ Владимир Путин.

Кроме того, правительству страны поручено оказать поддержку потребительского спроса на российские детские товары в рамках реализации мер социальной поддержки семей с детьми, сообщается на сайте Кремля.

В этом месяце стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) займется проверкой обоснованности повышения цен на детские товары. Например, ведомство уже направило запрос в группу компаний «Детский мир».



На прошлой неделе о приостановке деятельности в России объявил британский ретейлер детских товаров Mothercare. Решение распространяется на 120 розничных и онлайн-магазинов в стране. На РФ приходилось порядка 20—25% мировых розничных продаж ретейлера.

Диана Жиленкова