В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллерийской батареи ВСУ

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по артиллерийской батарее 152-миллиметровых гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате были полностью уничтожены огневые позиции со всей техникой и вооружением. Также Минобороны поделилось соответствующими видеокадрами, передает ТАСС.

Также сегодня в Белоруссии спецслужбы предотвратили теракт, который готовился против российских военнослужащих. Мозырский район, где планировалось преступление, граничит с Украиной.

Сегодня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что специальная военная операция РФ на Украине предотвратила третью мировую войну. По его мнению, она произошла бы спустя год, два или десять лет, но в абсолютно иных масштабах.

Диана Жиленкова