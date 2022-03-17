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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллерийской батареи ВСУ

19:21, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллерийской батареи ВСУ
Фото: function.mil.com

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по артиллерийской батарее 152-миллиметровых гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате были полностью уничтожены огневые позиции со всей техникой и вооружением. Также Минобороны поделилось соответствующими видеокадрами, передает ТАСС.

Также сегодня в Белоруссии спецслужбы предотвратили теракт, который готовился против российских военнослужащих. Мозырский район, где планировалось преступление, граничит с Украиной.

Сегодня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что специальная военная операция РФ на Украине предотвратила третью мировую войну. По его мнению, она произошла бы спустя год, два или десять лет, но в абсолютно иных масштабах.

Диана Жиленкова
Общество

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