КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении теракта против российских военных
В Белоруссии спецслужбы предотвратили теракт, цель которого — российские военнослужащие. Об этом сообщает «РИА Новости».
Комитет госбезопасности предотвратил теракт в Мозырском районе. Он был направлен против российских военных и техники, которая дислоцируется на территории республики. Отмечается, что Мозырский район граничит с Украиной.
В день начала спецоперации президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна не будет втягиваться в конфликт между Россией и Украиной. Жители Белоруссии должны быть уверены, что власти не сделают никаких ошибочных шагов. Спустя время в Пентагоне отмечали, что не видит признаков того, что военные Белоруссии готовятся принять участие в операции.
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