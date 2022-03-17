Косачев: спецоперация на Украине предотвратила третью мировую войну

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине предотвратила третью мировую войну. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, она обязательно произошла бы через год, два или десять лет, но в абсолютно других масштабах. Косачев добавил, что происходящее сейчас на Украине — маленький элемент той многовековой схватки, которая вышла в настоящее время в свою кульминационную точку.

Парламентарий выразил надежду, что после этой операции будет восстановлен мир, а Россию с ее национальными интересами никто не будет игнорировать.

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Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть от готовности Киева выполнить требования России. Она в очередной раз напомнила, что у России нет цели захватить или разрушить Украину.

Дарья Акимова