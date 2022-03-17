Котяков: меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян

Меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян на общую сумму более 39 миллиардов рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Ситуация меняется постепенно, поэтому принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Государство субсидирует компаниям в простое оплату временных работ сотрудникам в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на человека. Также им субсидируют переобучение работников из расчета до 60 тысяч рублей на человека, пишет «РИА Новости».

Котяков также заявил, что компании, которые находятся в простое, должны выплачивать сотрудникам не менее 2/3 от средней зарплаты или 2/3 тарифной ставки предприятия.



Татьяна Леухина