В Советском районе Казани проблемный дом получил заключение о соответствии

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани завершилась итоговая проверка ЖК «Жардин», по результатам которой Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.



В доме пять этажей, расположен он по улице Аэропортовской в Советском районе Казани. Теперь, после ввода дома в эксплуатацию, 30 дольщиков смогут получить ключи от квартир в нем.

Строительство здания началось в 2019 году. В 2020 году подрядчик, не исполнивший взятые на себя обязательства, был привлечен застройщиком ООО «Мегаполис». В результате чего сроки завершения строительства оказались нарушены, дом включен в Единый реестр проблемных объектов. В конце 2021 года работы на объекте были возобновлены и завершены силами застройщика.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

10 марта в Альметьевске два соципотечных жилых дома успешно прошли итоговую проверку Госстройнадзора Татарстана и получили заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Дом поз. А-2 на 285 квартир и дом поз. Б-2 на 56 квартир расположены в границах улиц Автомобилистов, Полевой и Герцена.

Дарья Акимова