В Альметьевске два соципотечных дома прошли итоговую проверку и получили ЗОС

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В Альметьевске два соципотечных жилых дома успешно прошли итоговую проверку Госстройнадзора Татарстана и получили заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.

Дом поз. А-2 на 285 квартир и дом поз. Б-2 на 56 квартир расположены в границах улиц Автомобилистов, Полевой и Герцена. Оба здания были возведены за счет инвестиций Госжилфонда при президенте РТ. Проживать здесь будут работники ПАО «Татнефть».

В доме поз. А-2 семь-девять этажей и восемь подъездов. Общая площадь квартир составляет 19,2 тысячи кв. метров. Среди них 30 однокомнатных квартир, 161 двухкомнатная и 94 трехкомнатных. В доме поз. Б-2 девять этажей и один подъезд, а общая площадь квартир, из которых восемь — однокомнатных, 32 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных, составляет 3,6 тысячи кв. метров. Все квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и теплоснабжения.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

4 марта в Кукморе заселили 40-квартирный соципотечный дом №1э по ул. Гафиятуллина. Здесь будут жить работники бюджетной сферы и предприятий, медицинские работники — получатели грантов, многодетные семьи и дети-сироты. В здании два подъезда и пять этажей.



Дарья Акимова