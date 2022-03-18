В Татарстане уменьшается число автокредитов

За последний год в Татарстане количество выданных автокредитов сократилось на 16,9%. По данным, 4 тыс. заемщиков в феврале 2022 года в России было выдано 70,4 тыс. автокредитов. Однако в РТ отмечается снижение займов на автомобили: в феврале 2021 года в республике было выдано 3,5 тыс. кредитов, в этом же месяце текущего года это число сократилось до 2,9 тыс. (-16,9%), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Однако, наблюдая за динамикой в России, стоит отметить, что Татарстан не единственный регион, в котором уменьшилось число автокредитов. Самые крупные снижения займов на машину произошли в Свердловской (-35,4%), Челябинской (-26,9%) и Самарской (-17,7%) областях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В некоторых регионах все же заметен рост получения автокредитов: в Иркутской области на 20,1%, в Архангельской области — на 10,9%, в Ставропольском крае — на 10,1%, а в Москве число займов увеличилось на 9,5%.

Так, если сравнивать данные с периодом прошлого года, количество выданных автокредитов сократилось на 5,4%, по данным НБКИ.

В январе этого года в Татарстане было выдано 3 034 кредита на новые автомобили и машины с пробегом. Республика заняла четвертое место среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования. По сравнению с январем 2021 года показатель снизился на 4,1%.



Мадина Салимгараева