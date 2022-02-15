НБКИ: в январе 2022 года в Татарстане выдали 3 034 автокредитов

В январе 2022 года в Татарстане было выдано 3 034 кредита на новые автомобили и машины с пробегом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем самым республика оказалась на четвертом месте среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования. В сравнении с январем 2021 года показатель снизился на 4,1%. Тогда это число составляло 3 163.

В целом в России в январе этого года было выдано 59,7 тысячи автокредитов. Это количество также сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,1%. В январе 2021 года выдали 67,2 тысячи кредитов. Также отмечается, что это число стало самым меньшим с мая 2020 года, когда оно составляло 42,9 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля стало известно, что в Татарстане в 2021 году выдали автокредитов на 43,7 млрд рублей. Он вошел в число регионов, где отмечался самый большой объем выданных кредитов такого рода.

Дарья Акимова