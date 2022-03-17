В Казани обсудили меры стабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах ПФО

Фото: Максим Платонов

На заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО, которая проходит сегодня в казанской Ратуше, рассмотрены предложения по стабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в условиях введения санкций в отношении России со стороны Запада из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Члены Ассоциации единогласно приняли проект решения, в котором рекомендовали законодательным органам государственной власти регионов ПФО изучить и использовать положительный опыт субъектов округа по внедрению мер, направленных на повышение устойчивости региональной экономики и поддержку граждан в условиях санкций.

Кроме того, рекомендуется проработать вопрос создания специальных кадровых центров, которые бы взаимодействовали с крупными работодателями напрямую. Цель такой работы — сохранение трудовых коллективов предприятий, оказавшихся под санкциями.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим органам государственной власти регионов ПФО рекомендуется:

Включить своих представителей в состав региональных штабов и иных консультативных органов при руководителях субъектов РФ по поддержке экономической стабильности.

Обеспечить оперативное принятие документов, направленных на повышение устойчивости региональной экономики и поддержке граждан в условиях санкций.

Вместе с исполнительными органами госвласти проработать механизм оперативного взаимодействия региональных центров импортозамещения с целью ускоренного обеспечения кооперации предприятий ПФО.

Совместно с исполнительными органами госвласти, ОМС и общественными организациями обеспечить информирование населения, в том числе через соцсети, о текущей политической и экономической ситуации и о существующих в регионах ПФО мерах господдержки граждан и бизнеса.

Совместно с исполнительными органами госвласти определить порядок взаимодействия между всеми уровнями представительной и исполнительной ветвей власти, ОМС по выработке солидарной позиции в формировании системы межрегиональной кооперации для обеспечения бесперебойного функционирования крупнейших работодателей, компаний с высоким уровнем задолженности, организаций с иностранным участием, экспортоориентированных предприятий и компаний, зависящих от импорта комплектующих.

Фото: Максим Платонов

После начала специальной военной операции России на Украине Запад начал вводит санкции простив российских компаний, а также физических лиц. По санкции попали и ряд предприятий ПФО. В частности, они затронули КАМАЗ в Татарстане.

Элеонора Рылова