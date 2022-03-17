В Казани для строительства БКК изымут земельный участок по Магистральной улице

Власти Казани изымут земельный участок для строительства Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Для строительства изымут земельный участок площадью 1644 кв. м, на котором располагается жилой дом №4 по улице Магистральной. В двухэтажном здании располагаются 27 квартир.

Фото: kzn.ru

В начале марта в Казани под изъятие для строительства БКК попали пять объектов, предназначавшиеся под производственные цеха, здание цеха для сушки опилок, склад, КПП и комендатуру.

Вчера в мэрии столицы Татарстана сообщили, что на улице Меховщиков ведутся работы по разработке грунта, погружению и извлечению шпунта. Рабочие переустраивают местный газопровод, сети водоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализации.

Татьяна Леухина