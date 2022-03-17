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В Казани для строительства БКК изымут земельный участок по Магистральной улице

11:46, 17.03.2022
В Казани для строительства БКК изымут земельный участок по Магистральной улице
Фото: kzn.ru

Власти Казани изымут земельный участок для строительства Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Для строительства изымут земельный участок площадью 1644 кв. м, на котором располагается жилой дом №4 по улице Магистральной. В двухэтажном здании располагаются 27 квартир.

Фото: kzn.ru

В начале марта в Казани под изъятие для строительства БКК попали пять объектов, предназначавшиеся под производственные цеха, здание цеха для сушки опилок, склад, КПП и комендатуру.

Вчера в мэрии столицы Татарстана сообщили, что на улице Меховщиков ведутся работы по разработке грунта, погружению и извлечению шпунта. Рабочие переустраивают местный газопровод, сети водоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализации.

Татьяна Леухина
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