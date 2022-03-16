В Казани перестраивают газопровод и сети водоснабжения на участке строительства Большого Казанского кольца

В Казани на улице Меховщиков продолжается строительство Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



Сейчас там ведутся работы по разработке грунта, погружению и извлечению шпунта. Рабочие переустраивают местный газопровод, сети водоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализации. На объекте задействованы 27 единиц техники и 58 рабочих.

Фото: kzn.ru

Протяженность участка БКК составит 1,7 км, дорога будет четырехполосной.

На прошлой неделе стало известно, что власти Казани для строительства Большого Казанского кольца (БКК) изымут у собственников земельные участки и расположенные на них объекты на улице Меховщиков. Под изъятие попадают пять объектов, предназначавшиеся под производственные цеха, здание цеха для сушки опилок, склад, КПП и комендатура.



Татьяна Леухина