В Казани для строительства БКК на улице Меховщиков изымут земельные участки и объекты на них

Власти Казани для строительства Большого Казанского кольца (БКК) изымут у собственников земельные участки и расположенные на них объекты на улице Меховщиков. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

В документе речь идет об участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева. Их изымут путем выкупа для муниципальных нужд. Под изъятие попадают пять объектов, предназначавшиеся под производственные цеха, здание цеха для сушки опилок, склад, КПП и комендатура.

В сентябре 2021 года власти Казани изъяли для строительства автодороги БКК земельный участок на участке от улицы Технической до улицы Магистральной. Он располагался по адресу 2-я Тихорецкая, 10, площадь составляла 108 кв. м.



Дарья Акимова