Миссия Китая при ЕС: Пекин не забудет, кто бомбил посольство КНР в Югославии

Китай никогда не забудет, кто наносил удары по посольству КНР в Югославии, сказано в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.



— Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права, — приводит слова сообщения «РИА Новости».

В миссии Китая при ЕС отметили, что НАТО, будучи крупнейшим в мире военным союзом, продолжает расширять свою географию и спектр операций. В КНР призвали задуматься о том, какую роль НАТО сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире.

В результате бомбового удара НАТО 7 мая 1999 года было задето посольство КНР в Белграде. Тогда в результате удара три человека погибли, еще более 20 человек получили ранения.

Фото: wikimedia.org

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявлял, что страна продолжит регулярное экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

Маргарита Головатенко