Прокуратура Балтасинского района РТ потребовала от коммунальщиков очистить улицы от снега и наледи

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Балтасинского района Татарстана провела проверку состояния автомобильных дорог на территории муниципалитета и установила, что коммунальщики не выполняют в полной мере обязанности по очистке от снега и наледи. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе проверки на улице Кирова в поселке городского типа Балтаси обнаружилось несанкционированное складирование снега, загрязненного химическими реагентами в зеленой зоне между тротуаром и земельным участком. Также на улице Бутлерова выявили снежный накат, снежно-ледяную колею глубиной 11 см и сужение проезжей части из-за снежного вала на обочине.

Прокуратура установила, что между исполкомом Балтасинского городского поселения и ООО «Балтасидорсервис» был заключен контракт на зимнее содержание дорожно-уличной сети п.г.т. Балтаси. В адрес руководителя подрядной организации внесли представление об устранении нарушений. После вмешательства ведомства нарушения устранили. Виновному должностному лицу объявили выговор.

В начале марта Нурлатская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период и выявила невыполнение обязанностей по очистке объектов от снега и наледи. В адрес руководителя исполкома района внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Дарья Акимова