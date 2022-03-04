Нурлатская прокуратура потребовала от местных властей очистить улицы от наледи и снега
Нурлатская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период и установила, что местные власти не выполняют в полной мере обязанности по очистке от снега и наледи объектов городской улично-дорожной сети.
В отношении директора МУП «УК ЖКХ» Нурлатского района РТ возбудили дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
В адрес руководителя исполкома района внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
На прошлой неделе прокуратура Авиастроительного района Казани выявила нарушения по очистке кровель многоквартирных жилых домов в работе ряда управляющих компаний. В адрес руководителей управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений.
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