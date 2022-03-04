Нурлатская прокуратура потребовала от местных властей очистить улицы от наледи и снега

Фото: прокуратура РТ

Нурлатская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период и установила, что местные власти не выполняют в полной мере обязанности по очистке от снега и наледи объектов городской улично-дорожной сети.



В отношении директора МУП «УК ЖКХ» Нурлатского района РТ возбудили дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

В адрес руководителя исполкома района внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе прокуратура Авиастроительного района Казани выявила нарушения по очистке кровель многоквартирных жилых домов в работе ряда управляющих компаний. В адрес руководителей управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений.



Маргарита Головатенко