Почти наполовину выполнена реконструкция подъездной дороги к международному аэропорту «Казань»

Фото: ФКУ ﻿"Волго-Вятскуправтодор"

Реконструкция подъездной дороги к международному аэропорту «Казань» выполнена почти наполовину. Работы проходят на участке протяженностью более шести километров. Также дорожники занимаются строительством двух новых полос и искусственных сооружений. Объект введут в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Также завешается строительство нового путепровода на территории развязки на 20-м километре автомобильной дороги Казань — Оренбург. После завершения работ планируется ремонт уже существующего путепровода. Интенсивность движения на данном участке составляет 22 тысячи машин в сутки.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Кроме того, на 20% выполнено строительство подземного пешеходного перехода возле эстакады в районе «Казань Экспо» и на 75% возле сел Большие и Малые Кабаны.

В начале месяца ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявляло об организации движения через реку Свияга в Татарстане в оба направления по новому мосту.











Диана Жиленкова