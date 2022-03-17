В Елабуге доктор с разрешения властей почти построил клинику, но теперь ему отказывают

В Елабуге 78-летний врач Миннеахмет Агдамов решил открыть частную клинику в спальном районе, на что получил все необходимые разрешения от властей. Он почти завершил строительство, когда мнение властей резко изменилось.



Как рассказал сам Агдамов, у него был один кабинет УЗИ в пристрое к жилому дому. Пациенты предложили расширить ему площадь и штат, чтобы помощь могли получать больше людей. Рядом был заброшенный пустырь, который жители использовали как свалку. Земельно-имущественная палата искала собственника больше чем год, но не нашла. Так, власти утвердили проект и выдали все разрешения.

Мнение исполкома поменялось по двум причинам. Первая — якобы протест жителей дома, которые стали противиться такому обустройству придомовой территории. Однако в ранее полученном врачом документе от администрации сказано, что территория не является общей придомовой. Вторая причина: неожиданно нашелся собственник территории — сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце.

Врач опасается, что ему позволили построить объект, а право пользоваться им могут передать другим людям. В связи с этим Агдамов обратился в прокуратуру города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Заявителю было разъяснено, что для завершения строительства в соответствии с законодательством РФ ему необходимо обновить и подать в исполком Елабужского района полный пакет документов повторно. В случае несогласия с последующими действиями, бездействием, решением органов местного самоуправления заявителю необходимо обратиться в суд с требованием об их обжаловании», — прокомментировал помощник Елабужского городского прокурора Семен Гришин.

Врач уже направил очередное заявление «о признании права собственности на незавершенный объект» в исполком. В зависимости от ответа будет решаться вопрос с обращением в суд, сообщает «Татарстан-24».

Маргарита Головатенко