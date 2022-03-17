Сэкономленные от переноса соревнований 8 млрд рублей направят на развитие спорта в России

Более 8 млрд рублей, сэкономленных в связи с отменой международных соревнований, направят на развитие российского спорта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Средства сэкономлены в результате отмены международных соревнований — финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других.

— Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан — строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, для сохранения уровня российского спорта правительство приложит максимум усилий и поддержит атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Чернышенко сообщил, что Минспорт разработает комплекс мер, направленных на защиту прав и интересов российских спортсменов за рубежом. Будет разработана дорожная карта по поддержке спортивной отрасли, в том числе в части импортозамещения спортивного оборудования.

Напомним, в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине перенесли Специальную Олимпиаду, которая должна была пройти в 2023 году в Казани.

Маргарита Головатенко