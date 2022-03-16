Международный суд ООН потребовал от России остановить спецоперацию на Украине

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Международный суд ООН потребовал от России остановить проведение специальной военной операции на Украине.

Также суд постановил, что РФ и Украина должны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет договариваться с Украиной только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем. Он отметил, что Москва готова продолжать общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.

Тем временем глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что цели РФ на переговорах не менялись. Так, Москве необходима мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина. По его словам, переговоры с Киевом идут тяжело, медленно, но российская сторона искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении спецоперации в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова