Мединский — о переговорах с Киевом: «Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина»

Фото: посольство России в Белоруссии

Переговоры с Киевом идут тяжело, медленно, но Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Цели России на переговорах не менялись: Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, передает ТАСС.

Мединский отметил, что Москва хотела бы достичь договоренности на поколения, чтобы жить в мире.

Также глава российской делегации объяснил, что переговоры стали проходить в онлайн-формате из-за сложной логистики.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня заявил, что переговоры с украинской делегацией идут непросто, однако есть надежды на достижение компромисса. Сейчас нейтральный статус Украины обсуждается всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности — как своей, так и Украины и Европы.



Татьяна Леухина