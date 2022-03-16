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Лавров заявил, что Россия будет договариваться с Украиной только о тех встречах, которые приведут к результатам

16:25, 16.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Лавров заявил, что Россия будет договариваться с Украиной только о тех встречах, которые приведут к результатам
Фото: kremlin.ru

Россия будет договариваться с украинской стороной только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Москва готова продолжать общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции. Лавров отметил, что Анкара придерживается конструктивного подхода по ситуации на Украине и не присоединилась к антироссийским санкциям.

Отдельно глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что не обсуждал сегодня возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

В свою очередь Чавушоглу призвал к скорейшему прекращению огня на Украине для решения гуманитарных проблем. Он подчеркнул, что Турция готова провести встречу двух государств.

По данным главы турецкого МИДа, еще около 200 граждан Турции находятся в разных городах Украины, более 15 тысяч уже эвакуировано.

Ранее днем Лавров заявил, что переговоры с украинской делегацией идут непросто, однако есть надежды на достижение компромисса. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности — как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО.

Татьяна Леухина
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комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Вот это дипломатия! Или договоримся или не приходите. facepalm
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  • Анонимно 16 мар
    И на Российских условиях,даа уж дипломатия.
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