Лавров заявил, что Россия будет договариваться с Украиной только о тех встречах, которые приведут к результатам

Россия будет договариваться с украинской стороной только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Москва готова продолжать общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции. Лавров отметил, что Анкара придерживается конструктивного подхода по ситуации на Украине и не присоединилась к антироссийским санкциям.

Отдельно глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что не обсуждал сегодня возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

В свою очередь Чавушоглу призвал к скорейшему прекращению огня на Украине для решения гуманитарных проблем. Он подчеркнул, что Турция готова провести встречу двух государств.

По данным главы турецкого МИДа, еще около 200 граждан Турции находятся в разных городах Украины, более 15 тысяч уже эвакуировано.

Ранее днем Лавров заявил, что переговоры с украинской делегацией идут непросто, однако есть надежды на достижение компромисса. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности — как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО.



Татьяна Леухина